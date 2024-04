UConn réalise le premier back to back depuis 17 ans

UConn domine le basket universitaire depuis que l'on a changé de millénaire, c'est indéniable. Après les 10 titres des filles de Geno Auriemma depuis l'an 2000, les garçons ont remporté leur 6e couronne en NCAA depuis 1999 la nuit dernière. L'exploit des joueurs de Dan Hurley est d'avoir réussi le back to back, une première depuis les Florida Gators de Joakim Noah et Al Horford en 2007.

Les Huskies ont dominé Purdue (75-60) sans trembler en finale du Tournoi cette nuit, en résistant aux 37 points et 10 rebonds de l'immense Zach Edey. UConn a déployé un jeu collectif efficace et léché, dans la foulée de ce qui leur avait permis d'être sacrés champions la saison passée. La répartition des tâches a été à nouveau optimale, entre Tristen Newton (20 pts, 7 asts, 5 rbds et MOP du Tournoi), Donovan Clingan (11 pts, 5 rbds) et les petits nouveaux Cam Spencer (11 pts, 8 rbds) et Stephon Castle (15 pts). Les désormais doubles champions ont laissé Edey, que l'on retrouvera à la Draft NBA dans quelques mois, s'exprimer, en se concentrant sur ses camarades. Un choix payant, qui a débouché sur une victoire sereine de 15 points. Depuis le début du Tournoi, les Huskies n'ont pas vraiment craint pour leur trône : +39 contre Stetson, +17 contre Northwestern, +30 contre San Diego State, +25 contre Illinois, +14 contre Alabama et enfin +15 contre Purdue.

Plusieurs membres de ce groupe vont rejoindre les rangs du basket professionnel, mais le travail effectué depuis des années fait de UConn une place forte où les prospects auront de plus en plus envie de venir. Il n'y aura vraisemblablement pas de triplé, mais on reverra à coup sûr les Huskies dans la discussion dans les années à venir.

Le résumé de UConn vs Purdue