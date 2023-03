Udonis Haslem est frustré, mais croit encore au titre pour Miami

A 42 ans, Udonis Haslem est le joueur le plus âgé de la ligue et, si on veut le taquiner un peu, l'assistant-coach le mieux payé du pays. Le triple champion NBA, qui n'a connu que le Heat depuis son passage à Chalon-sur-Saône en 2002, dispute actuellement sa 20e et dernière saison. Ce n'est clairement la plus emballante. Les Floridiens sont 7e, avec 12 victoires de moins que le tandem Milwaukee-Boston.

Sans surprise, ça ne convient pas à Haslem.

"Personne n'aime perdre. J'en perds le sommeil la nuit. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ma dernière saison se passe. Rien n'a jamais été facile dans ma vie et j'ai toujours dû travaillé pour obtenir des choses. C'est simplement une autre de ces situations où on doit travailler. Pour que l'on atteigne nos objectifs, on doit pousser plus fort que ça, donner plus que ça. La vie est comme ça", a expliqué UD dans le Miami Herald.

"Je continue de penser que l'on a le talent et ce qu'il faut pour gagner. Il faut juste assembler le puzzle. On a eu beaucoup d'absents, mais aussi des gars qui venaient d'arriver et que l'on a balancé dans le cinq (coucou Kevin Love, NDLR), mais on est meilleurs que ce que l'on montre. Je crois en nous. Je pense qu'on peut le faire.

Cette ligue est folle, tu peux perdre 4 ou 5 matches de suite, puis partir sur une série de victoires. Si on en réussit une au bon moment et qu'on la prolonge jusqu'aux playoffs en étant chauds au bon moments, on peut faire un petit run".