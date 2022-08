N'allez pas lui dire qu'il sera encore l'assistant-coach le mieux payé de la planète, vous risqueriez de le contrarier. Udonis Haslem a décidé de poursuivre sa carrière en NBA une saison supplémentaire avec la seule franchise dont il a porté le maillot : le Miami Heat. Lors d'une courte conférence de presse, l'intérieur de 42 ans, dont on pensait qu'il rangerait les crampons après 19 saisons dans la ligue, a au contraire décidé de jouer les prolongations.

Toujours très vocal au bord du terrain et prêt à rentrer dans le lard de n'importe lequel de ses coéquipiers qui sortirait des rails, Haslem va donc débuter une 20e saison en NBA, ce qui va lui permettre de rejoindre un club fermé où figurent Kobe Bryant, Jamal Crawford et Kareem Abdul-Jabbar. Au-dessus de ces trois-là, on ne retrouve que Dirk Nowitzki, Kevin Garnett et Kevin Willis, 21 saisons tous les deux, et le leader all-time, Vince Carter, qui a passé 22 saisons en NBA.

Udonis Haslem n'a joué que 13 matches la saison dernière et 28 en tout sur les quatre dernières années. C'est évidemment plus pour son leadership, son expérience et sa connaissance de la Heat Culture que l'ancien joueur de Chalon-sur-Saône est apprécié par Pat Riley et Erik Spoelstra.

Udonis Haslem announces at his youth camp that he will sign a new deal with the Miami Heat and return for the 20th season of his NBA career. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 21, 2022

