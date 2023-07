Udonis Haslem, icône du Heat, prend officiellement sa retraite

À 43 ans, après 20 saisons en NBA, Udonis Haslem s’en va. L’increvable vétéran a officiellement annoncé sa retraite dans la nuit de vendredi à samedi sur son compte Instagram. C’est la fin d’un symbole pour la ligue, mais surtout pour le Miami Heat, pour lequel il a joué toute sa carrière.

« Je me considère extrêmement chanceux de pouvoir quitter le basket sans aucun regret […] De non drafté à triple champion, All-Rookie Second Team, Coéquipier de l’année, le joueur le plus âgé à jouer dans un match de Finales NBA et meilleur rebondeur de l’histoire du Miami Heat, la liste est longue », a écrit Haslem sur Instagram.

Un grand merci à mes vrais OG, aux coéquipiers qui m’ont permis d’être leur OG, et à ma famille qui est restée à l’écoute pendant tout ce temps […] Jusqu’à laisser de l’argent sur la table pour rester dans ma ville ! C’est grâce à toi, Miami, que tout cela en vaut la peine ! Je serai toujours le OG, mais il est temps pour le père de famille et l’homme d’affaires de se mettre au travail… OG out. »