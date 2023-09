Ultimatum pour Joel Embiid, Toronto veut Damian Lillard

Le CQFR de ce lundi 25 septembre est servi. Au menu : les nouvelles autour de Vincent Collet, Joel Embiid et Damian Lillard.

C'est reparti pour une nouvelle semaine de CQFR ! On redémarre avec l'actu marquante du weekend autour de deux thèmes dont Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent : l'équipe de France (avec les nouvelles autour de l'avenir de Vincent Collet de Joël Embiid) et, pour la 876e fois, Damian Lillard.

Merci de nous suivre chaque matin. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si ce CQFR vous a plu !

Le CQFR sur YouTube