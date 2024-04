Un club français en finale de l’Euroleague, bravo Villeneuve !

Le basket français est à la fête en ce moment. Alors que le Paris Basket et la JL Bourg s'affrontent en ce moment en finale de l'Eurocup, une équipe fait encore plus fort sur la scène féminine. Vendredi, Villeneuve d'Ascq, pourtant l'équipe la moins bien référencée du Final Four de l'Euroleague, a créé un petit exploit en sortant Prague (84-78) à Mersin, en Turquie.

Les filles de Rachid Meziane, qui marche sur l'eau depuis quelques années, notamment à la tête de l'équipe nationale belge, ont dominé un collectif composé notamment de joueuses WNBA comme Ezi Magbegor (Seattle) ou Nyara Sabally (New York), mais aussi de l'internationale française Valériane Ayayi et des Espagnoles Maite Cazorla et Maria Conde. Menées de 6 points à la pause, Janelle Salaün (15 pts) et ses camarades ont renversé la tendance après le repos, grâce notamment au gros match de Kamiah Smalls (18 pts, 7 asts, 6 rbds), alors que la star de l'équipe Kennedy Burke n'était pas dans un bon jour (6 pts à 1/7).

C'est la première fois que Villeneuve atteint la finale de l'Euroleague et il s'agit d'une première pour un club français depuis 20 ans. Il s'agissait déjà d'un club nordiste, Valenciennes. Ann Wauters, Audrey Sauret et leurs coéquipières avaient remporté le trophée en battant les Polonaises de Gdynia. C'est tout le mal que l'on souhaite à l'ESBVL, qui aura la lourde tâche d'affronter soit le Fenerbahçe, immense favori avec sa superteam, où Cukurova, autre club turc qui joue à domicile.