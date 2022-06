Un nouveau coloris très 90s pour la Jordan Zion 2

Le second modèle signature de Zion Williamson continue de faire parler de lui, et cette semaine un nouveau coloris dénommé "Dynamic Turquoise" va arriver dans les shops. Le colosse des Pelicans pourra donc faire son grand retour (du moins on l'espère) dans cette silhouette clairement identifiée années 90, avec du blanc sur l'upper en cuir et mesh, complété par du noir sur la languette, le système de laçage et l'arrière en nubuck.

Les petits grains de folie apparaissent sur le semelle jaune fluo, rose et turquoise, qui remonte sur le talon et le large Jumpman. A mi chemin entre les sneakers de David Robinson et les tenues d'André Agassi...

Cette Zion 2 bien pimpante sortira le 29 juin prochain. Dans votre viseur ?

Les images de la Jordan Zion 2 Dynamic Turquoise