Un pilier de Jeep Elite en partance pour la NBA et les Raptors

C'est presque un retour au bercail. L'arrière américain Ishmail Wainright ne devrait pas rentrer au pays mais juste un peu plus au Nord, au Canada. En effet, il est pisté par les Toronto Raptors et devrait donc privilégier la piste NBA pour la saison prochaine. Très en vue avec la SIG en Jeep Elite, il y compilait plus de 11 points par match. Des performances qui ont poussé les franchises à s'intéresser d'un peu plus près à son profil.

Ishmail Wainright is expected to play in the NBA next season, I am told.

The Toronto Raptors are the front runners to sign him.

Ishmail Wainright is averaging 11.8ppg, 4.6rpg and 2.5apg in French Jeep Elite with SIG Strasbourg

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 22, 2021