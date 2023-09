On commençait à imaginer Damian Lillard participer au traning camp avec les Portland Trail Blazers. Peut-être même débuter la saison avec eux. Il semblerait finalement que ça s'agite en coulisses. Différents rapports font état d'un trade imminent pour le meneur All-Star, sans que l'on sache exactement la nature du deal et même la destination.

D'après Brian Windhorst d'ESPN, Portland aurait finalement décidé qu'un départ avant le 9 octobre, date du début du camp d'entraînement, était la meilleure solution possible. Cela signifierait qu'une offre satisfaisante leur est parvenue et c'est là que d'autres sources parlent d'un transfert qui interviendrait "d'ici 24 heures", comme l'affirme John Gambadoro, de AZ Sports. Pour ce dernier, un trade à trois ou quatre équipes impliquant les Phoenix Suns et Deandre Ayton, est dans les tuyaux. Reste à savoir si le Miami Heat, priorité de Damian Lillard, est bien l'une des autres équipes concernée, ou si la fameuse équipe mystère - on parle beaucoup de Toronto ces dernières heures - a devancé la franchise floridienne.

D'autres se basent sur des likes récents de Lillard sur les réseaux sociaux laissant suspecter un trade sous peu. Tyler Herro, lui, a indiqué sur Instagram qu'il n'y avait "pas d'ami dans ce business"...

Bref, la saga continue, mais pourrait connaître son dénouement plus tôt que ce à quoi on avait commencé à se préparer...

