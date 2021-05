Undefeated et Nike célèbrent l’entrée de Kobe Bryant au Hall Of Fame

Alors que la belle histoire d'amour entre Nike et Kobe Bryant a définitivement pris fin suite à la non reconduction du contrat liant la marque au swoosh au Black Mamba, nous nous demandions si les releases rétros étaient définitiment suspendues ou s'il nous restait deux ou trois pépites à découvrir.

Comme deux ex amoureux qui décident d'aller se faire un ultime petit resto avant de se séparer définitivement, voici une nouvelle et certainement dernière collab avec la marque californienne Undefeated, qui profite de l'entrée au Hall Of Fame de la légende des Lakers la semaine prochaine pour nous offrir une superbe Kobe 5.

Recouverte d'or, de noir et de violet, il faut bien reconnaitre que c'est une claque visuelle immédiate. Mais c'est aussi et surtout la conception qui nous renversé le cerveau : un mesh ultra épais à la limite du tissage, et un cuir lisse reprenant un imprimé serpent. Les swooshs brillants et un peu épais sont en mismatch. L'un part du rouge pour se terminer sur du purple, avec au milieu les trois numéros portés par Kobe aux Lakers et lors de ses conquêtes olympiques avec Team USA. Quant à l'autre il est violet, donnant avec ce côté asymétrique une symbolique encore plus grande sur les deux périodes de la carrière de Monsieur Bryant, dont le palmarès apparait imprimé sur la semelle intérieure.

Côté logos, ceux du Mamba et d'Undefeated se font face sur les languettes, et sur le talon le I de AIR est aussi remplacé par le visuel Kobe d'inspiration samourai (le guerrier, pas la sauce...).

A noter que la semelle est aussi saupoudrée d'or, ce qui rend cette version Protro encore plus collector, pour célébrer comme il se doit l'entrée du plus grand Laker de tous les temps dans la panthéon du basketball.

La sortie de cette Kobe est calée pour le 12 mai, mais uniquement via une raffle sur le site d'Undefeated (foutus bots qui ne nous laisserons aucune chance...), ce qui fait mal au coeur tellement nous aurions aimé posséder une paire aussi magique.

Les images de la Undefeated x Nike Kobe 5 Protro Hall Of Fame