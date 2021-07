Une Air Jordan 1 exclusive pour le Président Spike Lee

Annulé en 2020, le festival international du film de Cannes a lieu en ce moment même et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous avons vu Spike Lee gravir les marches du palais des Festivals avec sa toute nouvelle casquette de président du jury.

Au delà du symbole, c'est un sacré évènement de revoir Mars Blackmon sur la Croisette plus de deux décennies après "She's Gotta Have It", et, connaissant le personnage, il ne pouvait pas profiter de la cérémonie d'ouverture sans un coup d'éclat vestimentaire. Vous vous rappelez tous de son incroyable paire de Jordan 6 gold lors des Oscars 2019, mais en 2021 Mr Lee a débarqué avec une Air Jordan 1 exclusivement préparée par l'illustre Tinker Hatfield.

Si le designer n'est pas celui qui a dessiné la 1, il n'en reste pas moins associé à la période bénie où le duo MJ / Mars Blackmon sévissait dans les publicités US pour les Jordan 3, 4, 5 et 6. Le coloris rend bien sur hommage à la France, avec du bleu blanc rouge bien réparti.

Deux étiquettes changent la donne, la première représentant un Spike Lee dans le costume qu'il portait aux Oscars, avec la mention "jury president", et la seconde reprenant la mythique image de Mars Blackmon au téléphone (en train d'appeler Michael Jordan pour le convaincre de ne pas prendre sa retraite) avec un tshirt "president" et son collier MARS.

Cette paire absolument géniale ne sera malheureusement pas commercialisée, mais quel bonheur d'en admirer les photos et de voir Spike rayonner sur la cote d'Azur !

Les images de la Air Jordan 1 Spike Lee Président :

pics @EnglishSole