Une Air Jordan 11 “Silver” pour Bruce Brown

Venir chercher sa bague de champion lorsqu'on rencontre sa précédente équipe quittée durant l'été suivant un titre est toujours un moment particulier et émouvant. Les Denver Nuggets ont été plus que parfaits envers leurs anciens joueurs et les ont célébrés comme il fallait, que ce soit Ish Smith ou plus récemment Bruce Brown (désormais joueur des Pacers) ce week end.

En en plus de son énooooooorme bijou, Brown été gâté avec une paire de Air Jordan 11 exclusive en mode Silver Surfer. Entièrement recouverte de cuir argentée, la mythique silhouette est frappée du numéro 11 sur l'arrière et d'un Jumpman en relief.

Aucune chance pour le moment de voir débarquer cette 11 dans votre shop favori, mais quand bien même ce serait le cas, seriez vous prêt(e)s à la porter ?

Les images de la Air Jordan 11 Bruce Brown PE