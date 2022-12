Une Air Jordan 4 Craft Photon Dust pour février 2023

De plus en plus nubuck lus Jordan Brand revisite ses modèles les plus iconiques en y apposant une touche premium, et ce sera le cas pour cette nouvelle Air Jordan 4 dénommée Photon Dust. C'est un nubuck épais qui vient agrémenter la silhouette en cuir, un peu à la manière de la version Kaws si chère et introuvable.

La nouveauté bien pensée c'est que la traditionnelle qui recouvre le mesh est ici dessinée directement sur le tissu.

Niveau coloris, gris clair et beige se mêlent en harmonie, notamment sur le Jumpman du talon. Du gris plus foncé se place sur la midsole et le col. Même la special box est belle !!

Sortie prévue le 11 février 2023. Une date à cocher sur votre sneaker agenda.

Les images de la Air Jordan 4 Photon Dust