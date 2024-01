Une chauve-souris de retour à San Antonio !

Le match entre les Spurs et les Wolves a marqué le retour des chauve-souris à San Antonio. Après deux minutes de jeu, l'un des spécimen déjà aperçus par le passé dans la salle texane a fait son apparition dans la foulée d'un panier à 3 points de Victor Wembanyama. L'animal a finalement été capturé par la mascotte des Spurs, Coyote, affublée d'un costume de Batman, et le jeu a pu reprendre. Des joueurs comme Keldon Johnson, apeurés, se sont littéralement cachés.

"Je sais où je ne dois pas aller. J'ai presque peur du noir, alors une chauve-souris ? Ce n'est pas quelque chose pour moi. J'avais peur !", a expliqué Johnson après coup.

En novembre 2009, Manu Ginobili était parvenu à stopper le vol d'une chauve-souris pendant un match. L'Argentin était présent dans la salle et devait presque s'attendre à ce qu'on vienne lui demander de descendre pour s'occuper de la bestiole.

If you would like to re-live the moment of Wemby’s first bat: pic.twitter.com/EugC2AF4Hu

— Rob Perez (@WorldWideWob) January 28, 2024