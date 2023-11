“Une éponge”, “un joueur spécial”, Bilal Coulibaly encensé par ses coéquipiers

Bilal Coulibaly a impressionné tout le monde dimanche, lors du match contre les Nets. Le rookie des Wizards a signé la meilleure prestations de sa jeune carrière en NBA, ce qui a provoqué des réactions admiratives de ses coéquipiers, relayée par The Athletic.

Kyle Kuzma parle ainsi du Français comme d'une "éponge". "Il a vraiment envie d'être un excellent joueur de basket et est très mature. On le voit dans la manière dont il joue. Il est calme et fait peu d'erreurs. On le sens devenir de plus en plus confiant. Il shoote très bien aussi".

Landry Shamet va plus loin : "Il est sur la voie pour devenir un joueur très spécial. J'adore ce que l'on voit de lui".

Pour Tyus Jones, c'est la curiosité et la discipline qui sont les plus impressionnantes chez Bilal Coulibaly.

"Il pose des questions, il accepte les remarques, les critiques et est toujours engagé dans l'action et les petits détails. Il est concentré des deux côtés du terrain, quoi qu'il fasse. C'est ce que l'on veut voir chez un jeune joueur. Il a aussi cet appétit pour la progression et la réussite".

« Il a été très bon », remarque son coach Wes Unseld Jr. « Il avait très calme, très confiant. Il est agressif et il lit bien le jeu. »

On espère maintenant voir régulièrement jouer Bilal Coulibaly dans des périodes autres que des garbage times et, pourquoi pas, s'imposer dans le cinq petit à petit.

