Les exploits de Russell Westbrook en matière de triple-doubles ont permis de rappeler que si cette performance est un peu banalisée aujourd'hui, elle n'en est pas moins exceptionnelle. En WNBA, dont la saison a repris le week-end dernier, finir ne serait-ce qu'en 10-10-10 tient presque du miracle, en partie parce que les matches ne durent que 40 minutes. Depuis la naissance de la ligue en 1996, seules 8 joueuses avaient réussi à finir en triple-double sur une rencontre et pas des moindres : Sheryl Swoopes, Lisa Leslie, Margo Dydek, Deanna Nolan, Tameka Johnson, Candace Parker, Courtney Vandersloot et Chelsea Gray. Depuis la nuit dernière, elles sont au nombre de 9. Sabrina Ionescu, la meneuse de New York, est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire à réussir un triple-double lors de la victoire du Liberty contre les Minnesota Lynx.

Ionescu, draftée en n°1 en 2020, n'avait pu jouer que deux matches dans la bulle de Bradenton avant de se blesser gravement à la cheville. Pour son 6e match officiel chez les professionnels, celle qui avait Kobe Bryant pour mentor jusqu'à sa disparition tragique, a montré pourquoi elle est fréquemment considérée comme un talent générationnel depuis son passage à l'université d'Oregon. Sabrina Ionescu a compilé 26 points, 12 passes et 10 rebonds pour faire tomber Minnesota, l'une des équipes favorites pour remporter le titre cette année.

Pour celles et ceux qui suivent la jeune femme née dans une famille d'immigrés roumains en Californie il y a 23 ans depuis quelques années, ce triple-double n'est pas une surprise. Hommes et femmes confondus, Ionescu est déjà la recordwoman du nombre de matches en 3D dans l'histoire du basket universitaire américain, devant un certain... Magic Johnson. Le faire au sein de l'élite et dès le troisième match de la saison, c'est une autre histoire et un signal très encourageant.

Lorsqu'elle était adolescente, Sabrina Ionescu déplumait des adultes pas assez méfiants en les poussant à l'affronter sur le playground. Désormais, ce sont d'autres adultes, professionnelles du basket, qui risquent d'être impuissantes face à la montée en puissance de la jeune femme. Marine Johannès, restée en France pour disputer l'Euro et les Jeux Olympiques, peut se frotter les mains. Elle sera aux premières loges pour assister à cette ascension vers les sommets en tant que future coéquipière de Ionescu à New York.

