Une joueuse NCAA sort un move fou à Paris et bluffe Magic Johnson !

Milaysia Fulwiley. Retenez bien ce nom ! La freshman de South Carolina, l'une des meilleures facs du pays chez les filles, était à Paris avec son université pour disputer le premier match de saison régulière NCAAW sur le sol français, lundi soir, à la Halle Carpentier. L'arrière des Gamecocks a réussi plusieurs actions remarquées lors de la victoire de son équipe contre Notre Dame, notamment un move qui a fait réagir Magic Johnson, Kevin Durant et d'autres personnalités du basket américain sur les réseaux.

Fulwiley, qui disputait donc le premier match universitaire de sa vie, a enrhumé ses adversaires avant de finir avec beaucoup de toucher.

MILAYSIA FULWILEY WITH THE FANCY FINISH 😮‍💨 pic.twitter.com/xGIzCjE6og — SportsCenter (@SportsCenter) November 6, 2023

Magic Johnson a encensé la jeune joueuse de South Carolina dans un tweet.

"Je regarde le match entre South Carolina et Notre Dame et je viens de voir le plus beau move de basket du moment. Cela inclut des pros comme LeBron, Steph, KD, Victor et Jokic. Tout le monde doit voir le coast to coast avec un dribble derrière le dos de la freshman MiLaysia Fulwiley".

Dans ce match, on notera aussi que la meilleure scoreuse est aussi une freshman, la jeune star de Notre Dame Hannah Hidalgo, avec 31 points. Hidalgo qui fait un magnifique chantier à Paris, ça ne s'invente pas !