Une nouvelle collab entre A Ma Maniere et Jordan Brand

Vous vous êtes très certainement habitués à voir les marques Jordan Brand et A Ma Maniere associées sur nos pages. Une nouvelle collab est dans les tuyaux et cette fois ci c'est une Jordan 5 qui sert de terrain de jeu à la bande d'Atlanta, et c'est une vraie tuerie.

L'upper est entièrement recouvert de nubuck noir, avec le traditionnel 23 latéral embossé en ton sur ton. La languette est grise, avec un Jumpman d'un côté et le A de AMM de l'autre. Le Nike Air est cousu en noir sur le talon, et la semelle est volontairement jaunie pour donner un caractère vintage, avec les ailes du fameux Spitfire (cher à Tinker Hatfield) sur un coloris Burgundy.

Mais la vraie dinguerie apparait quand on regarde de plus près le modèle : la grille latérale en plastique est formée du logo A et la Air Unit est frappée de la mention A Ma Maniere.

La première date de sortie a été annoncée pour le 22 novembre prochain. Le prix sera certainement aux alentours des 230 euros. Fire (la chaussure, pas le prix) !!

Les images de la A Ma Maniere x Air Jordan 5 Black Burgundy

photos @fkzsnkrs