Une nouvelle Nike NOCTA Glide en full white

So fresh so clean

Nous vous avions présenté lors de l'épisode 2 de notre podcast Hoop Culture la très réussie collab entre NOCTA, la marque de Drake, et Nike autour d'un modèle hybride qui fait un joli clin d'oeil à la mythique Zoom Flight 95.

Pour l'instant uniquement présentée dans un coloris noir, cette Nocta Glide s'avance fièrement drapée de blanc, avec pour seuls contrastes les pods argentés sur les côtés, du gris sur les lettres Nike et la bulle de la languette, puis du "university gold" sous la semelle.

Le reste c'est du mesh classique pour garder un côté street bien senti.

Annoncée pour le 27 octobre prochain, cette silhouette pourrait faire l'objet d'un track d'Outkast : so fresh and so clean !

Les images de la Nike NOCTA Glide White University gold