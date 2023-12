VDM : Les Pistons se font retirer un match à domicile

Le match du 26 février entre les Pistons et les Knicks a été déplacé de Detroit à... New York.

Comme si leur saison n'était pas assez compliquée - on rappelle qu'ils ne sont plus qu'à deux défaites de la plus lourde série de défaites de l'histoire du sport américain - les Detroit Pistons viennent d'apprendre que l'un de leurs matches à domicile allait changer de lieu d'hébergement. Leur rencontre du 26 février contre New York, initialement prévu à Detroit, est déplacée au Madison Square Garden.

Le calendrier a été aménagé et harmonisé pour les Knicks après les modifications liées à la NBA Cup. New York n'avait plus que 40 matches à domicile au programme et en récupère logiquement un, au détriment des Pistons, lesquels bénéficieront peut-être eux aussi plus tard d'un rééquilibrage.

On espère en tout cas que d'ici au 26 février et ce déplacement à Big Apple, les Pistons auront mis fin à leur épouvantable série en cours de 28 défaites consécutives.