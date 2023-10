Victor Wembanyama parle de son rôle en NBA

Victor Wembanyama refuse de se laisser enfermer dans une case. Il veut devenir le basketteur le plus complet possible et il refuse que sa taille le cantonne à un rôle sur le terrain. C’est pourquoi il est d’autant plus chanceux d’arriver aux San Antonio Spurs, une franchise qui semble prête à lui donner carte blanche pour expérimenter tout ce qu’il souhaite. Du moins à ses débuts. Il avait déjà eu le feu vert pour se faire plaisir en Summer League et le mot d’ordre paraît être le même à l’aube de sa première saison en NBA.

« Parfois je jouerai meneur comme Tre [Jones], parfois pivot comme Zach [Collins] et parfois ailier comme Devin [Vassell]. Il n’y a aucune limites. Sur de nombreuses séquences, ça dépendra de là où je me trouve. Je peux être le meneur ou l’ailier, ça n’a pas d’importance », confie l’intéressé.

Sa panoplie offensive est suffisamment développée pour que le jeune homme soit utilisée de différentes manières. Son aisance en dribble peut lui permettre de remonter la balle par moment et de prendre le dessus sur des intérieurs. Il a aussi l’adresse nécessaire pour écarter les lignes en restant derrière l’arc. Et bien évidemment la taille (2,24 m) pour représenter une menace près du cercle, soit en post-up, soit après avoir joué un pick-and-roll en tant que poseur d’écran. Après tout ça, ça reste théorique pour l’instant. C’est surtout ce qu’il est potentiellement à même de faire.

Mais c’est justement en se testant match après match que Victor Wembanyama va pouvoir déceler et parfaire ses points forts en NBA. Trouver ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Ça promet.

