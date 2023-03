Victor Wembanyama a une chanson de country à sa gloire… et elle est catchy !

Mo Bamba a son rap, grâce à son ami Sheck Wes. Victor Wembanyama n'a pas encore d'ami dans le milieu du hip-hop, mais le voilà honoré d'une chanson... de country ! Le morceau existe apparemment depuis janvier, mais on a appris son existence que cette semaine, grâce à un tweet d'Yvan Montgury.

L'artiste Dan Bern a créé cette petite pastille musicale en hommage au pivot français, futur n°1 de la Draft 2023 et star attendue en NBA. C'est rempli de clichés sur la France, les baguettes, les frites, la Tour Eiffel et Notre-Dame, mais le son est incroyablement catchy et vous aurez beaucoup de mal à vous le sortir de la tête !

An ear worm for ya pic.twitter.com/B4eQO9ibvG — Dan Bern (@DanBernHQ) January 18, 2023

Les paroles

Tall and skinny as a French fry, three pointers rain down from the sky

Friom Nanterre in the West Paris region, like a one man French foreign legion

(refrain) Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama...

For young French [... ?] he's a [...?], long and lean, like a French baguette

(refrain)

Blocked shots with Dikembe Mutombo power, you can just call him the Eiffel Tower

(refrain)

As a kid that size get those moves, framed those moves with a [... ?]

A 6ft2 Mademoiselle is his mom, give him the keys to Notre Dame