Victor Wembanyama accueilli en super héros, la folie commence

« Je ne sais pas comment ils ont dans quel vol j’étais mais c’est cool. » Même Victor Wembanyama, dont la cote de popularité n’a fait que grandir tout au long de l’année, s’est dit surpris par l’accueil qui lui a été réservé après avoir atterri à Newark hier. En effet, de nombreux supporters l’attendaient déjà de pieds fermes à l’aéroport pour le rencontrer, le saluer et évidemment lui faire signer des autographes.

Victor Wembanyama arrives for the #NBADraft Presented by State Farm 🇫🇷✈️🇺🇸

📅 Thursday, June 22, 8pm/et on ABC/ESPN pic.twitter.com/rBXDttMoDJ

— NBA (@NBA) June 19, 2023