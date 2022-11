Tout le monde attendait la première de Victor Wembanyama avec l'équipe de France, vendredi soir. Personne n'a été déçu, à commencer par le principal intéressé. Les Bleus se sont promenés (90-65) en Lituanie, pour le premier de leurs deux rendez-vous de novembre dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Wembanyama était titulaire pour ses débuts avec les A et il a grandement contribué à la démonstration tricolore. Avec 20 points, 9 rebonds et le meilleur +/- du match (+25), le joueur des Mets est resté dans la lignée de ses prestations en Betclic Elite, contre un adversaire forcément moins menaçant sans ses stars NBA Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas pour ne citer qu'eux.

Le probable n°1 de la Draft 2023 n'a pas été le seul débutant à briller. Damien Inglis (15 pts, 8 rbds, 3 pds en 19 min) a été lui aussi impressionnant. Ce n'est plus un "rookie" des Bleus, mais Sylvain Francisco a lui aussi éclaboussé la partie de son talent, avec 21 points (meilleur marqueur du match) à 5/5 à 3 points en 18 minutes. Le meneur de 25 ans, qui évolue désormais à Peristeri en Grèce, continue de marquer des points dans l'espoir d'accrocher, pourquoi pas, un spot surprise pour la Coupe du monde 2023.

Les hommes de Vincent Collet ont été d'une adresse diabolique (55.5%) et ont progressivement accru leur avance après avoir mené de 10 points à la pause.

Rendez-vous lundi face à la Bosnie pour le deuxième volet de cette fenêtre internationale avec, on l'espère, la même sérénité.