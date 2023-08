Victor Wembanyama s’entraîne avec un ancien champion de boxe

Tout juste arrivé aux Spurs, Victor Wembanyama s’immerge déjà dans la tradition de la franchise. Comme Tim Duncan et Manu Ginobili avant lui, le premier choix de la draft a ainsi commencé les entraînements de boxe avec Jesse James Leija. L’ancien champion du monde des poids super-plumes espère inculquer des qualités physiques et mentales essentielles au Français par le biais du noble art.

Natif de San Antonio, Leija a l’habitude de travailler avec les Spurs chaque année depuis des décennies. Jeudi, c’était au tour de « Wemby » d’effectuer sa première leçon. Le combattant ne s’attendait ni à ce que le phénomène vienne s’entraîner si vite ni à ce qu’il soit si doué, ce qui lui a rappelé une légende de la franchise.

« J’ai été surpris qu’il vienne s’entraîner avec nous », a-t-il raconté à Tom Orsborn du San Antonio Express News. « Je ne pensais pas qu’il le ferait, car il est nouveau et ils veulent s’assurer qu’il ne lui arrive rien. Mais, non, il était prêt. Nous l’avons équipé et il a rapidement pris le rythme. J’ai été étonné de la rapidité avec laquelle il a pris le truc et de son niveau. […] Manu Ginobili a pris le truc super vite, et c’était à peu près pareil avec lui. »

De la boxe pour préparer Victor Wembanyama, physiquement et mentalement

Les bienfaits de la boxe ne sont plus à prouver. Beaucoup d’athlètes, dans des disciplines variées, la pratiquent afin de développer certaines qualités physiques. En NBA, au-delà de Tim Duncan et des Spurs, Michael Jordan et Kobe Bryant s’entraînaient notamment de cette manière.

« La boxe est un sport formidable en termes de coordination œil-main et de mouvement. Donc les joueurs vont avoir des réflexes plus rapides, une meilleure coordination œil-main, tout ça », a résumé Jesse James Leija.

Surtout, les sports de combat permettent de travailler le mental. Victor Wembanyama, qui sera beaucoup ciblé lors de sa saison rookie, a tout intérêt à se préparer sur ce plan.

« La raison principale pour laquelle les Spurs font ça, c’est le mental que vous allez avoir grâce à la boxe. Vous jouerez un peu plus dur, pousserez un peu plus votre adversaire, parce que vous savez que vous pouvez le faire », a expliqué l’ancien boxeur. « Tu dois avoir cette “Mamba Mentality” que Kobe Bryant avait. Tous les grands l’avaient, et Victor l’a probablement aussi. Alors peut-être qu’on peut en faire ce genre de joueur. »

Wembanyama s’entraînera avec Leija pendant les deux prochains mois, avec d’autres joueurs de l’équipe. Une manière de préparer au mieux le début de la saison, le 26 octobre, qui constituera un défi de taille pour le Français.

