Victor Wembanyama brille au Skills Challenge… pas son équipe

Victor Wembanyama a montré qu'il avait tout à fait sa place au Skills Challenge du All-Star Weekend à Indianapolis la nuit dernière. Membre de l'équipe 1st picks avec Paolo Banchero et Anthony Edwards, le Français a fait un superbe passage en mettant son équipe sur les bons rails, réussissant le circuit sur un temps quasiment optimal. Petit problème : Edwards avait décidé de prendre l'exercice à la légère et a joué main gauche, envoyant trois saucisses qui ont privé le trio de la finale.

What a run from @wemby in the relay round 👏#NBAAllStar | #KIASkills pic.twitter.com/9DFiV5vgWb

— San Antonio Spurs (@spurs) February 18, 2024