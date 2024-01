Victor Wembanyama confirme : il a les J.O. dans le viseur

Sauf blessure, on verra bien Victor Wembanyama avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Ce n'est pas une surprise et il l'avait déjà évoqué, mais Victor Wembanyama a bel et bien fait des Jeux Olympiques 2024 à Paris une priorité. Le rookie des San Antonio Spurs a évoqué ce sujet dimanche, en conférence de presse, au sortir d'une nouvelle défaite des siens face à Cleveland.

"C’est évidemment l’évènement majeur du basket français depuis quelques années. Comme je l’ai dit, je veux jouer à chaque fois. Donc, oui, si je suis sélectionné, si je suis disponible, je veux jouer, bien sûr", a expliqué l'ancien joueur des Mets.

Si la question lui est fréquemment posée, c'est aussi parce qu'il s'était retiré de la liste pour le Mondial 2023 après avoir initialement indiqué son souhait d'y participer.

"C'était frustrant, mais nécessaire. Je voulais jouer, vous savez. Je veux jouer à chaque fois que je le peux pour représenter mon pays. Mais je veux être là pour les 15 prochaines années, pas sur un seul été. Il fallait être intelligent même si, parfois, le choix est difficile à faire".

Victor Wembanyama a déjà participé aux éliminatoires de la Coupe du monde avec l'équipe de France mais n'a pas encore joué de tournoi majeur avec les seniors. On espère bien sûr que ce sera pour l'été prochain, à domicile, et qu'il aidera les Bleus à faire oublier le Mondial 2023 et à décrocher une médaille devant leur public.

