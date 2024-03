CQFR : Un Wembanyama dantesque (40-20) fait tomber les Knicks malgré Brunson (61 points)

New York Knicks @ San Antonio Spurs : 126-130

Personne ne repartira avec le ballon du match entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks. Du moins pas l’un de ses acteurs. Ni Jalen Brunson, auteur de son record en carrière en claquant 61 points, juste un de moins que le record de franchise détenu par Carmelo Anthony, ni Victor Wembanyama, devenu le premier rookie depuis Shaquille O’Neal à compiler au moins 40 points et 20 rebonds (tout pile). Si personne ne gardera la balle de ce duel d’anthologie, c’est parce que le jeune Français l’a balancé dans les tribunes en hurlant de joie après la courte victoire de son équipe (130-126) après prolongation.

Victor Wembanyama is the first rookie since Shaquille O'Neal (46 PTS, 21 REB on 02/16/93) to record a 40-PT, 20-REB game.

Quelques instants plus tôt, le premier choix de la draft 2023 et grand favori au trophée de ROY avait scellé le succès des siens avec une ultime interception. La conclusion d’une rencontre extrêmement serrée où deux grands joueurs – par le talent – se sont rendus les coups dans les moments décisifs.

Wembanyama a mis 7 de ses 40 points dans les 4 dernières minutes du quatrième quart-temps, juste après que Donte DiVincenzo ait donné le premier avantage de la partie aux Knicks (112-113). Ses deux lancers à 24 secondes du buzzer ont permis aux Spurs d’égaliser et d’offrir au public 5 minutes de suspense et de bonheur en plus. C’est encore lui qui a planté un gros panier primé à 1 minute de la fin de l’OT pour donner quatre longueurs d’avance aux siens (128-124). Jusqu’à cet interception à la dernière seconde.

WEMBY CLUTCH 3 FOR 40 ‼️ A new career high for the rookie 👏



Le jeune homme a terminé avec 13 sur 22 aux tirs, dont 4 sur 9 derrière l’arc, 10 sur 12 aux lancers-francs, 20 rebonds, 7 passes, 2 steals et 1 block. Brunson a marqué 25 paniers en 47 tentatives pour mettre ses 61 points. Mais c’est donc San Antonio qui repart avec la victoire, la troisième de suite pour la jeune franchise texane.

WHAT. A. BATTLE. 🤯 Jalen Brunson: 61 PTS (career high) | 25 FGM | 5 3PM | 6 AST Victor Wembanyama: 40 PTS (career high) | 20 REB | 7 AST Spurs top the Knicks in an overtime THRILLER.

- Les Timberwolves retrouvent la première place de la Conférence Ouest. Ils sont allés s’imposer en patrons sur le parquet des Nuggets (98-111), champions en titre, pour retrouver les sommets. Avec un excellent Rudy Gobert. Le pivot français a cumulé 21 points, 12 rebonds et 3 blocks tout en contribuant à la très bonne défense de Minnesota sur Nikola Jokic. Le MVP serbe de Denver a fini avec 32 points, certes, mais à 11 sur 24 aux tirs. Il n’a distribué « que » 5 passes décisives et n'a pas pu avoir le même rendement auprès de ses coéquipiers.

Jamal Murray (cheville, genou) manquait à l’appel pour les Nuggets et les Wolves jouaient leur 12eme match sans Karl-Anthony Towns (9 victoires). Anthony Edwards (25 points) et Mike Conley (23) ont pris le dessus sur le backcourt adverse pour mener leur équipe à une quatrième victoire de suite. Minnesota paraît prêt pour les playoffs.

- Les Rockets se sont arrachés pour décrocher leur 11eme victoire de rang. Ils ont souffert contre le Jazz mais ont fini par l’emporter de justesse (100-101) grâce notamment aux 30 points de Jalen Green en deuxième mi-temps. Il en a mis 34 au total.

- Dallas se détache à l’Ouest. Les Mavericks commencent à mettre une petite distance avec les équipes de play-in et plutôt que de regarder derrière eux afin de craindre pour leur sixième place ils peuvent désormais espérer aller chercher la cinquième. Voire la quatrième si ils continuent sur leur dynamique actuelle. La franchise texane a décroché une sixième victoire consécutive en battant Sacramento, un adversaire direct dans la course aux playoffs (103-107).

The @dallasmavs star duo step up in the clutch as Dallas wins their 6th in a row, and 10 of the last 11! 📈 Kyrie: 30 PTS (14 in 4Q), 11-16 FGM, 3 3PM

Luka: 26 PTS, 4 3PM, 9 REB, 12 AST



Ce succès est le fruit d’un beau comeback puisque les Mavs ont été menés de 15 points. Ils ont encore une fois su faire des stops défensifs tout en comptant sur le talent offensif de Kyrie Irving (30 points) et de Luka Doncic (26 points, 12 passes). Dante Exum a inscrit un trois-points décisifs pour assurer la victoire des siens à 27 secondes du buzzer. Dallas a gagné 10 de ses 11 derniers matches.



- Rouste absolument historique infligée par le Heat aux Blazers. Miami a gagné 142 à 82 contre Portland. La plus large victoire de son histoire (mais seulement la troisième « pire » défaite pour les Trail Blazers). Les Floridiens ont profité de l’écart pour reposer longuement Jimmy Butler et Bam Adebayo. Ça n’a pas empêché ce dernier de flirter avec le triple-double (21 points, 12 rebonds, 9 passes). Rayan Rupert a compilé 6 points, 4 rebonds et 3 passes pour les Blazers, qui enregistrent la une neuvième défaite de suite.

- Les Suns sont incorrigibles. Enfin, si, ils viennent justement de se faire corriger par le Thunder pourtant privé de Shai Gilgeous-Alexander. Phoenix venait de l’emporter à Denver mais n’a pas reproduit l’exploit sur le terrain d’Oklahoma City (128-103). Josh Giddey a confirmé sa grande forme actuelle en attaque en inscrivant 23 points. Il avait marqué 25 et 31 pions sur ses deux sorties précédentes. Il a aussi ajouté 7 rebonds et 9 passes vendredi soir.

Kevin Durant (26 points) a été sifflé par les supporters du Thunder tout au long de la soirée. Les Suns ont été incapables de bien défendre et ils ont laissé les shooteurs adverses dégainer sans cesse. OKC a rentré 53% de ses tentatives à trois-points et plusieurs joueurs ont scoré, dont 20 points pour Chet Holmgren. Cette victoire permet à la franchise de talonner Minnesota en tête de la Conférence Ouest. Les deux équipes ont le même bilan : 51-22.

- Stephen Curry était de retour à la maison et il a fêté ça en scorant 23 points à Charlotte, où il a grandi quand son père Dell portait le maillot des Hornets. Dans son sillage, Golden State en a profité pour chercher une nouvelle victoire à l’extérieur (97-115), la troisième de suite. Curry a pu briller devant sa famille, notamment son paternel et son frère Seth, qui joue actuellement pour les Hornets (même s’il est blessé).

Les Warriors ont fait preuve de sérieux en défense et ils ont aussi compté sur le bon match d’Andrew Wiggins, auteur de 20 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. L’ailier canadien reste sur trois sorties très intéressantes et ce n’est pas un hasard si ça coïncide avec trois succès de rang pour l’équipe californienne. Les champions 2022 continuent de résister à la pression des Rockets et sont toujours dixièmes à l’Ouest malgré les 11 victoires d’affilée accumulées par Houston.

- Les Pacers développent depuis quelques semaines une nouvelle identité défensive et ça porte ses fruits. L’attaque et le jeu rapide reste le noyau dur de leur ADN mais ils ont fait des sérieux progrès de l’autre côté du parquet et ça s’est vu lors de la victoire contre les Lakers, qu’ils ont limité à 90 points (109-90). C’est leur plus petit total de points encaissés cette saison. Pascal Siakam a terminé avec 22 points et 11 rebonds tandis que Tyrese Haliburton a inscrit 21 points avec 8 rebonds et 8 passes.

- Kawhi Leonard a marqué 25 de ses 29 points en deuxième mi-temps, dont le panier pour prendre l’ultime avantage au score à 34 secondes de la fin, et les Clippers sont venus à bout du Magic sur le fil (97-100). Paul George s’est aussi montré décisif en inscrivant 7 points dans le quatrième quart-temps pour compenser sa maladresse lors du reste de la partie (12 points à 4 sur 14). Los Angeles s’accroche à sa quatrième place à l’Ouest tandis qu’Orlando est descendu à la cinquième à l’Est en enchaînant trois revers de suite à domicile.

Kawhi in the clutch... it's good! LAC leads the Magic with seconds left in Orlando!



- Les Nets ont égalé un record NBA lors de leur victoire contre les Bulls (125-108). Ils ont planté 18 paniers à trois-points en une mi-temps, la deuxième, pour se détacher alors qu’ils étaient encore menés à la pause. Ils en ont mis 25 au total avec donc 18 (sur 24) au retour des vestiaires. Une adresse affolante. Dennis Schröder et Mikal Bridges en ont inscrit 7 chacun sur l’ensemble de la partie.

- En attendant un éventuel retour de Joel Embiid pour Philadelphia, c’est Donovan Mitchell qui a repris la compétition en faveur de Cleveland lors du duel entre les Sixers et les Cavaliers. Un match qui a tourné à l’avantage de la franchise de l’Ohio (117-114) grâce à un panier à trois-points d’Evan Mobley à 28 secondes du buzzer. Georges Niang a inscrit 25 points contre son ancienne équipe de Philly et Mobley en a ajouté 20. Mitchell a marqué 12 points pour son match de reprise.

Evan Mobley knocks down the clutch 3 to put Cleveland up 2 with 28 seconds to play! 👀



- Detroit a remporté le duel des gros cancres contre Washington (87-96) avec notamment 33 points en 33 tirs de Cade Cunningham et 20 points et 17 rebonds de Jalen Duren. Evan Fournier s’est illustré avec 10 points.