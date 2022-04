Victor Wembanyama crève l’écran et sort son meilleur match en pro !

Alors que les franchises NBA les moins performantes sont tournées vers la Draft 2022 pour savoir qui de Paolo Banchero, Chet Holmgren ou Jabari Smith elles pourront accueillir en juin, certaines d'entre elles attendent 2023 avec au moins autant d'impatience. Ce qu'elles ont vu de Victor Wembanyama, favori pour être drafté en première position dans la cuvée suivante, ce week-end a dû leur mettre l'eau à la bouche.

L'intérieur français de 18 ans, dont la montée en puissance a été freinée par les blessures depuis un an, va très bien et il l'a prouvé sous le maillot de l'ASVEL dimanche. Lors du match entre les Rhodaniens et Le Portel, Wembanyama a tout simplement réussi l'une des prestations les plus abouties de sa jeune carrière, si ce n'est LA plus aboutie.

L'ASVEL l'a emporté 85-65 avec une ligne de stats impressionnante pour Victor Wembanyama : 25 points à 10/6 (dont 3/4 à 3 points), 7 rebonds, 3 contres et 27 d'évaluation. Le plus gros prospect tricolore n'a eu besoin que de 25 minutes de jeu pour avoir cet impact totalement à même de faire saliver les scouts NBA présents à Lyon.

La palette est large, entre une superbe mécanique de tir, des qualités balle en main solides, une capacité à s'imposer près du cercle et cette faculté à dissuader et à contrer les adversaires assez audacieux pour attaquer le panier lorsqu'il est dans le secteur. S'il est capable de sortir des performances comme celle-là régulièrement la saison prochaine, le suspense n'aura pas lieu d'être pour connaître le nom de celui qui montera sur scène en premier pour serrer la main d'Adam Silver en 2023.

⭐ Dimanche de grandeur pour le plus grand espoir du basket français !

Victor Wembanyama signe son record en carrière avec :

💰 25 PTS à 10/16 au tir

🏹 3/4 à 3 PTS

🖐 7 REB

🚫 3 CTR

📝 27 EVAL#BetclicELITE @LDLCASVEL @vicw_32 pic.twitter.com/7ZGmC0x1U0 — LNB (@LNBofficiel) April 3, 2022

Cette saison, Wembanyama a disputé 11 matches en Betlic Elite dont 5 comme titulaire. Il tourne à 8.5 points, 4.8 rebonds et 1.6 contre de moyenne à 57.1%.