Victor Wembanyama, Damian Lillard n’en revient pas…

Pour sa première année en NBA, Victor Wembanyama séduit son monde. Par ses performances, mais aussi sa mentalité. Dans l'ensemble, l'intérieur des San Antonio Spurs fait même l'unanimité auprès de ses pairs.

De son côté, le meneur des Milwaukee Bucks Damian Lillard a également été impressionné par le jeune prodige français. En plus de le comparer à un certain Kevin Durant, l'ex-star des Portland Trail Blazers a souligné sa mentalité.

"Je pense qu'il est spécial... Même s'il est grand et élancé, il se déplace rapidement. Il est fluide et fait des choses que l'on n'a jamais vu auparavant pour quelqu'un de cette taille. Je pense que nous avons toujours été très impressionnés par Kevin Durant, qui fait 2,11m.

Et maintenant vous avez un gars de 2,24m qui fait la même chose. C'est de plus en plus fou. Je pense que Wemby est spécial. Je pense que sa compétitivité est ce qui m'a le plus surpris. C'est ce qui me fait penser que très bientôt, je le vois devenir le meilleur joueur de la ligue", a même osé Damian Lillard pour le Dan Patrick Show.

Des mots particulièrement forts. Surtout de la part d'un joueur avec la carrière de Damian Lillard. Sans sauter les étapes, Victor Wembanyama semble effectivement avoir le potentiel pour dominer la NBA.

Victor Wembanyama veut « trust the process » avec les Spurs