Mondial U19 : Victor Wembayama et l’EDF ont démarré très fort, le prospect NBA déjà très à l’aise

Victor Wembanyama est l'une des attractions - si ce n'est la principale attraction - de la Coupe du Monde U19 qui se déroule actuellement en Lettonie. Et le nouveau joueur de l'ASVEL a débuté en PUISSANCE. L'équipe de France, parmi les favorites de la compétition, affrontait la Corée du Sud. Elle s'est imposée très largement, 117 à 48, avec une très belle performance de l'intérieur pressenti pour être drafté en première position en 2023. Il a compilé 16 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 2 blocks en à peine 18 minutes !

