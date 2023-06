Victor Wembanyama est comme Bol Bol, d’après Jamal Murray

Jamal Murray a accordé cette semaine un entretien à Rémi Reverchon de beIN Sports, dans le cadre de sa venue en France. Il lui a bien évidemment été demandé ce qu'il pensait de Victor Wembanyama, le phénomène français drafté en première position il y a tout juste une semaine. Le Canadien, champion NBA cette saison avec les Denver Nuggets, voit des ressemblances entre Wembanyama et l'un de ses anciens coéquipiers.

"J'ai vu des highlights de Victor Wembanyama. On avait quelqu'un de similaire dans notre équipe : Bol Bol. Je pense que ce sera un peu pareil, un joueur capable de jouer sur les postes 3 et 4, qui va étirer le jeu tout en étant capable de manier le ballon et de le remonter. J'ai vu Bol Bol faire ça depuis le lycée, donc je pense savoir à quoi m'attendre.

La hype, ça dépend de qui tu es. LeBron, par exemple, ça l'a rendu meilleur. Tout dépend de comment la personne gère la pression. Moi, ça ne me gêne pas. Mais je n'avais pas cette hype plus jeune, ce n'était pas Wembyland pour moi (rires). Je pense que ça peut lui permettre de rester aiguisé et motivé pour continuer à montrer son talent".

Bol Bol est toujours en NBA, au Orlando Magic, et n'a que 23 ans, mais il a eu du mal à satisfaire les attentes, notamment en raison de problèmes physiques. On souhaite évidemment à Victor Wembanyama un démarrage plus serein et conforme à la fameuse hype évoquée par Murray.

L'interview en entier

🔴 Son titre avec les Nuggets, sa grave blessure, Wemby... L'interview exclusive de Jamal Murray avec @SoFrenchProd ! pic.twitter.com/NAzVdZw8jb — NBAextra (@NBAextra) June 28, 2023

