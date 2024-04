Victor Wembanyama et les Spurs débordés par un Tyrese Maxey record

Il a fallu deux prolongations aux Sixers pour venir à bout des Spurs, ce dimanche, à San Antonio (126-133). Après un combat acharné, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont flanché pendant les trois dernières minutes de jeu, lors desquelles ils n’ont pas inscrit le moindre point.

« Ils ont été formidables », a lancé Gregg Popovich en conférence de presse, à propos de ses joueurs. « Un match en double prolongation. Ils apprennent beaucoup. La différence dans ce match, c’est que les 76ers ont pu augmenter leur pression défensive. 25 pertes de balle, qui ont résulté en 35 points. On ne devrait même pas être dans le match en faisant ça. »

« C’est l’un de nos problèmes depuis le début de l’année : quand la pression défensive augmente, nous avons du mal à y faire face. On l’a vu ce soir », a analysé l’entraîneur. « Ils ont fait tout leur possible, jusqu’à ce que Philly fasse un excellent travail et que tout devienne difficile. Ça a été la clé de la rencontre. Rien d’autre n’est vraiment important. »

Victor Wembanyama exceptionnel, mais freiné par Nicolas Batum

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama n’avait jamais autant joué dans un match. En 43 minutes sur le terrain, il a cumulé 33 points (11/20 aux tirs), 18 rebonds, 6 passes décisives et 7 contres. Malgré ses 9 pertes de balle, le Français a réalisé une grande performance des deux côtés du terrain, réussissant notamment 4 de ses 5 tentatives à trois points en seconde mi-temps pour permettre aux Spurs de rester dans le match.

Wemby put together a HISTORIC stat line in a tough double overtime loss to the Sixers 33 PTS

18 REB

5 3PM

6 AST

7 BLK Victor Wembanyama is the ONLY PLAYER in NBA history to record 30+ PTS, 15+ REB, 5+ AST, 5+ 3PT, and 5+ BLK in a game pic.twitter.com/d49Ng7m1QV — NBA (@NBA) April 8, 2024

« Je connais ce gamin depuis longtemps. Personne n’est choqué », a souri son compatriote Nicolas Batum, après la rencontre. « La seule chose qui m’étonne, c’est que je ne pensais pas qu’il ferait tout cela dès la première année. Il est spécial […] Peut-être que c’est le pire Victor Wembanyama que nous verrons pendant les 15 prochaines années. Je suis donc heureux d’avoir gagné ce soir. Je ne sais pas s’il sera facile de gagner à nouveau à l’avenir. »

Le rookie a cependant eu du mal à maintenir son rythme en prolongation, où il a été majoritairement défendu par son compatriote. Il n’a marqué que 2 points à 1/3 aux tirs, avec deux air balls, sur cette période. « À la fin, on m’a demandé si je pouvais m’en charger et j’ai dit : "Je gère. Laissez-le-moi, je vais m’en occuper et je vais voir ce que ça donne." La première action, je l’ai mis par terre. C’était volontaire », a ri Batum, dans le vestiaire des Sixers. « Ce n’est pas personnel, c’est juste qu’il fallait que l’on gagne. »

Victor Wembanyama, le devoir de bien finir la saison

Un Tyrese Maxey record pour porter les Sixers à la victoire

La belle soirée de Victor Wembanyama a été éclipsée par celle de Tyrese Maxey. En l’absence de Joel Embiid, pas encore autorisé à jouer les matches en back-to-back, l’extérieur de Philadelphie a établi son nouveau record personnel : 52 points.

San Antonio ne disposait pas des armes nécessaires pour contrer sa vitesse sur ses drives et transitions. Tre Jones et Blake Wesley ont réussi à lui donner du fil à retordre sur certaines actions, mais les Sixers ont obtenu de nombreux switches lui permettant d’attaquer des défenseurs plus lents. « Je ne l’avais pas vu aller aussi vite depuis longtemps. Il a vraiment appuyé sur l’accélérateur et a fait la différence », a noté Nick Nurse, son coach.

Tyrese Maxey set a new career-high with 52 PTS to give the Sixers their 5th straight win PHI moves to the 7th seed and is 1 GB IND for 6th! pic.twitter.com/4ZAqxOTat1 — NBA (@NBA) April 8, 2024

Maxey a terminé la rencontre avec 52 points (19/41, dont 2/10 à trois points), 5 rebonds et 7 passes, ne perdant qu’un seul ballon. Toutefois, la statistique la plus importante est peut-être celle-ci : 53 minutes sur le terrain. « Il ne voulait pas sortir », a expliqué Nurse. « J’ai essayé de le remplacer plusieurs fois et il n’arrêtait pas de dire : "coach, ça va". Il voulait vraiment nous donner une chance de gagner. Évidemment, 53 minutes, c’est beaucoup, mais il était déterminé à nous aider à gagner ce soir. »

Après la première mi-temps, la star des Sixers n’est plus ressortie. Elle a inscrit 38 points dans les 34 minutes de jeu qui ont suivi son retour des vestiaires pour conduire son équipe à la victoire. Lorsque la précision lui a manqué sur la fin du match, il a pu se reposer sur les trois points décisifs de Nicolas Batum, ainsi que l’apport de Kenyon Martin Jr et Ricky Council IV tandis que la défense des Spurs se focalisait sur lui.

Quel est le meilleur complément pour Wembanyama ? On répond à VOS questions