On se demandait si ce n'était pas un peu tendu entre Victor Wembanyama et Tony Parker ces derniers temps. Visiblement, tout va bien.

Entre ses déclarations sur le fait que Victor Wembanyama n'avait sans doute pas progressé en quittant l'ASVEL pour rejoindre les Mets et son absence au dîner entre les légendes des Spurs et le n°1 de la Draft 2023, on se disait que la relation entre Tony Parker et son "successeur" à San Antonio n'était pas au beau fixe. Wembanyama avait déjà démenti le fait qu'il y ait la moindre tension entre eux. La question a été en partie réglée ce weekend, avec une photo postée par Jeremy Medjana, l'un des agents de Victor Wembanyama, sur les réseaux sociaux.

On y voit l'intérieur de 19 ans partager un repas (assez copieux) avec le meilleur joueur français de tous les temps, vraisemblablement dans sa maison de San Antonio. Les deux hommes ont regardé ensemble la finale de la Coupe du monde U19 perdue par les Bleus contre l'Espagne. Tout ça laisse supposer qu'il y aura tout au long de la saison la possibilité pour Wembanyama de prendre conseil auprès de son glorieux aîné, sans que l'on ne se demande s'il n'y a pas un froid entre eux, quelle qu'en soit la raison.