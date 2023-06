Le moins que l'on puisse dire, c'est que Victor Wembanyama a bluffé JJ Redick par sa maturité. Le Français était l'invité de l'émission The Old Man and the Three à l'approche de la Draft 2023 au cours de laquelle il sera sélectionné avec le 1st pick par les San Antonio Spurs. Interrogé sur sa capacité à éviter les ennuis et les difficultés qu'ont pu rencontrer d'autres jeunes joueurs talentueux avant lui, l'international français a livré une réponse frappante et qui témoigne bien de la détermination avec laquelle il arrive en NBA.

"Ce que tu as dit sur les jeunes joueurs, j'y ai beaucoup réfléchi. Jamais ça ne m'arrivera, je le sais. Jamais je ne perdrai le sens des réalités pour faire de la merde parce que je sais ce que je veux. Je suis guidé par ce qu'il y a dans mon coeur et rien ne peut me détourner de mon chemin. Je fais tout ce que je peux, donc ce que j'obtiens, je le mérite.

Je pense que certains joueurs sont vraiment talentueux sur le plan physique ou technique, mais leur esprit n'est pas aussi bon que leur corps. Ce à quoi je m'accroche est plus grand que le basket. C'est la vie et cette idée de se réaliser dans cet univers. Quand j'ai besoin de motivation et d'énergie, que je me sens fatigué, que j'ai besoin de me battre sur le terrain et que c'est dur, je me rappelle toujours que je suis libre dans cet univers.

Je fais tout mon possible et je sais ce que je veux accomplir. Rien ne m'empêchera d'y arriver. Je garde toujours ça en tête et ça ne s'applique pas qu'au basket mais à la vie en général".

Victor Wembanyama n'a que 19 ans mais déjà des axes de réflexion pour devenir ce que son fantastique talent semble lui permettre : devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA.

