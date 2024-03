“Victor Wembanyama fait l’une des meilleures saisons de tous les temps pour un rookie”

Victor Wembanyama a retourné l'opinion en quelques semaines dans la course au Rookie of the Year, notamment JJ Redick.

Si JJ Redick pensait il y a quelques mois que Chet Holmgren méritait d'être Rookie of the Year devant Victor Wembanyama, l'ancien joueur NBA devenu consultant a revu sa copie. Dans son podcast The Old Man and the Three, Redick a indiqué que les performances du Français depuis le début de l'année et particulièrement ces dernières semaines, l'avaient estomaqué. Il votera pour Wembanyama lorsque le bulletin de vote lui sera présenté et s'est montré dithyrambique à son sujet ce weekend.

"Je pense que Victor Wembanyama est en train de faire l'une des meilleures saisons de tous les temps pour un rookie. Je ne crois pas que ce soit une hyperbole. Ses performances récentes sont incroyables".

Victor Wembanyama a haussé le ton depuis la pause du All-Star Game. Sur ses 7 matches disputés depuis l'événement, l'international tricolore tourne à 22 points, 11.7 rebonds, 5 passes, 2.3 interceptions et 5.3 contres de moyenne en 31 minutes par rencontre.