Victor Wembanyama : fin de sa saison rookie historique

Fin de saison pour Victor Wembanyama. Les Spurs ont annoncé ce samedi que le rookie français ne participerait pas au dernier match du calendrier, dimanche, contre les Detroit Pistons.

Wembanyama a joué sa dernière rencontre la veille, inscrivant 34 points dans la victoire contre le Denver Nuggets. Gregg Popovich avait annoncé que son statut de dimanche dépendrait en partie de son temps de jeu, et il a passé 37 minutes sur le terrain, son quatrième total le plus élevé de la saison.

« Je suis prêt à jouer », avait pourtant assuré le premier choix de la draft NBA. « Je vais toujours me battre pour jouer et pour remplir mon devoir avec cette équipe. » Il faut croire que, cette fois-ci, l’entraîneur a eu le dernier mot.

Victor Wembanyama veut jouer le dernier match de la saison : « Je suis prêt à jouer. » Wemby sur sa discussion avec Gregg Popovich : « Si je lui ai pris la tête ? Presque […] Je vais toujours me battre pour jouer et pour remplir mon devoir avec cette équipe. » Il explique… pic.twitter.com/NKI1tr0vir — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) April 13, 2024

Une saison rookie historique

Victor Wembanyama conclut son année rookie avec des moyennes de 21,4 points, 10,6 rebonds et 3,9 passes en 29,7 minutes par match. Il a pu jouer 71 matchs sur 82 lors de sa première saison, malgré les précautions prises par sa franchise pour gérer sa santé. C’est une satisfaction à la fois pour l’athlète et pour les observateurs.

Favori incontesté pour le titre de Rookie de l’année, il a montré une progression phénoménale dans tous les domaines du jeu. Il s’est progressivement imposé comme une superstar, voire l’un des meilleurs joueurs de la NBA, dès son arrivée dans la ligue.

« Je m’imagine souvent jouer contre le moi d’il y a six mois ou un an. Il y a une évolution énorme et je pense que j’ai un petit peu progressé dans tout », a-t-il résumé vendredi. « Les aspects sur lesquels j’ai le plus progressé ? Le playmaking, être plus agressif, mais aussi physiquement, quand je compare à il y a un an par exemple. »

Victor Wembanyama, interrogé par @vincent_pialat sur sa progression : « Je m’imagine souvent jouer contre le moi d’il y a six mois ou un an. Il y a une évolution énorme et je pense que j’ai un petit peu progressé dans tout. » Les aspects sur lesquels il a le plus progressé ? «… pic.twitter.com/cVp9w7L1tS — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) April 13, 2024

Wembanyama finit la saison comme le meilleur contreur de la NBA, avec 3,6 tirs bloqués par match. Il terminera sans doute sur le podium pour le titre de Défenseur de l’année. Il pourrait également intégrer l’une des All-Defensive Teams — ce qu’aucun rookie n’a accompli depuis Tim Duncan en 1998, et avant lui David Robinson en 1990.

C’est la fin d’une première saison historique pour le Français, qui a dépassé toutes les attentes. Il prendra désormais quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement très rapidement, notamment avec son coach personnel Tim Martin, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet — 11 août).

Victor Wembanyama : « La plus grande victoire de la saison »