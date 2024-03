Victor Wembanyama, Gregg Popovich surpris par ses stats !

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama se montre à la hauteur des grandes attentes placées en lui. Malgré les résultats collectifs décevants des San Antonio Spurs, le Français impressionne par ses performances individuelles.

Immense favori pour le trophée de Rookie de l'année, le prodige tricolore tourne à 20,7 points, 10,2 rebonds, 3,4 passes décisives et 3,3 contres par match. Même son coach Gregg Popovich ne s'attendait pas à de telles statistiques.

"Au niveau de ses statistiques, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Je ne savais pas qu'il allait être immédiatement le meilleur de la ligue pour les contres. C'est un peu comme l'histoire avec David Robinson.

A la fin des matches, nous commencions à prendre David pour acquis. Nous nous disions : 'bon sang, David a pris combien de rebonds ? Combien de points ? Il doit en avoir 12 ou 15'. Et quand on regardait ses stats, il tournait à 24 points, 11 rebonds et 3 contres.

On ne s'en rend pas compte pendant le match parce qu'on s'attend à ce qu'il le fasse", a commenté Gregg Popovich pour Andscape.

Lors de l'exercice 1989-1990, David Robinson a compilé 24,3 points, 12 rebonds et 3,9 contres par match. Malgré un temps de jeu parfois limité (28:40 en moyenne, contre 36:60 pour Robinson à l'époque), Victor Wembanyama se rapproche de la production de l'Amiral pendant son année rookie.

