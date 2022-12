Victor Wembanyama, encore un carton et des highlights venus d’une autre planète

Quatrième match de suite pour un Victor Wembanyama de plus en plus impressionnant à chaque sortie avec Boulogne-Levallois.

On pourrait accuser Boulogne-Levallois de passer tous les ballons à Victor Wembanyama pour faire grimper sa cote. N'empêche que c'est de toute façon la meilleure option offensive de l'équipe et que lui laisser le plus de tirs possible reste la meilleure solution pour gagner. On pourrait croire que le jeune homme cartonne dans le vent. Mais son équipe vient d'enchaîner vendredi soir sa neuvième victoire de suite en battant Fos-sur-Mer (95-86). Boulogne-Levallois a pris seul du même coup la tête de la Betclic Elite.

Le prodige français a inscrit 32 points tout en prenant 10 rebonds et en bloquant 4 tirs. Sa quatrième sortie de suite à plus de 30 points, une grande première historique pour un joueur tricolore. Incroyable. Il continue de progresser et de monter en puissance. En rentrant encore des paniers qui peuvent sembler improbables mais qu'ils plantent finalement tous les weekends. Comme le trois-points sur un pied par exemple.

Wemby is just UNREAL 🤯 He sinks the one-legged 3-pointer after flashing his handle 🔥 Watch @vicw_32 live now on the NBA App

📲 https://t.co/0fEZTG2apq pic.twitter.com/EOA6o8mMLP — NBA (@NBA) December 2, 2022

Et que dire de ce fadeway pour contrer la prise-à-deux ?

Bref, même en restant mesuré, c'est difficile de ne pas se mettre à rêver en assistant aux prestations du pivot de 18 ans. Victor Wembanyama est le meilleur marqueur du championnat français avec plus de 24 points par match (51%) aux tirs. Il est aussi deuxième aux rebonds (9,6), premier aux contres (3,1) et évidemment premier à l'évaluation (27). Et les Mets caracolent donc en tête de la ligue. Meilleur prospect du monde.