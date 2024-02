Les résultats de la nuit, celle de Victor Wembanyama

Raptors @ Hawks : 123-121

Cavaliers @ Sixers : 97-104

Suns @ Rockets : 110-114

Clippers @ Grizzlies : 101-95

Wizards @ Thunder : 106-147

Heat @ Pelicans : 106-95

Bucks @ Timberwolves : 112-107

Hornets @ Warriors : 84-97

Nuggets @ Trail Blazers : 127-112

Spurs @ Lakers : 118-123

- Une performance tout simplement historique ! Auteur de 27 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, 5 contres et 5 interceptions, Victor Wembanyama est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à compiler un "5x5".

Malheureusement, la copie du Français n'a pas été suffisante pour les San Antonio Spurs, battus par les Los Angeles Lakers (118-123). De retour, LeBron James a compilé 30 points, 9 passes décisives et 7 rebonds pour mener les siens à la victoire.

Surtout, contrairement au Tricolore, le King a été mieux épauler par Anthony Davis (28 points, 13 rebonds), D'Angelo Russell (22 points) ou encore Rui Hachimura (17 points). Il s'agit de la 7ème victoire en 9 matches pour les Angelenos.

a work of art 🤩 pic.twitter.com/M3LnVaUHkZ

- Un déclic dans la saison des Milwaukee Bucks ? La nuit dernière, les hommes de Doc Rivers ont dominé les Minnesota Timberwolves (112-107). Dans une rencontre accrochée, les Bucks ont fait la différence grâce à Giannis Antetokounmpo (33 points, 13 rebonds).

Malgré sa maladresse sur l'ensemble de la partie (8/23), Damian Lillard a retrouvé des couleurs. Dans le money-time, face au retour des Wolves, il a parfaitement répondu à Anthony Edwards (28 points). Pourtant, Milwaukee s'était envolé, avec 17 points d'avance, grâce notamment à un Malik Beasley (14 points) en feu sur le troisième quart-temps.

Mais Edwards, Karl-Anthony Towns (22 points, 14 rebonds) et Rudy Gobert (12 points, 19 rebonds) n'ont rien lâché. Heureusement pour les Bucks, Lillard, avec notamment un panier primé décisif, a donc calmé son monde dans les derniers instants.

Giannis-Lillard, comment faire pour que ça fonctionne ?

- Le match entre les Detroit Pistons et le Miami Heat (95-106) a été marqué par une échauffourée musclée ! Après une faute de Kevin Love sur Zion Williamson, Naji Marshall est venu poussé le Floridien, défendu dans la foulée par son coéquipier Jimmy Butler.

Pris au cou par son adversaire, le leader du Heat, en furie, a dû être stoppé par les autres joueurs et la sécurité. Dans la foulée, l'embrouille a continué entre Jose Alvarado et Thomas Bryant, qui ont échangé des coups. Sans surprise, les 4 joueurs ont été expulsés.

Outre cet accrochage dans le 4ème quart-temps, Miami l'a donc emporté. Avant sa sortie, Butler (23 points) a pesé, tout comme Bam Adebayo (24 points). En face, Williamson (23 points), même maladroit (9/22), a été un peu trop seul en l'absence de Brandon Ingram.

— Bally Sports New Orleans (@BallySportsNO) February 24, 2024

- Sans franchement forcer, les Denver Nuggets ont dominé les Portland Trail Blazers (127-112). En forme, Nikola Jokic (29 points, 15 rebonds et 14 passes décisives) a montré la voie à suivre en compilant son 17ème triple-double de la saison.

Dans le même temps, Michael Porter Jr (34 points, 12 rebonds) a connu un véritable coup de chaud face à la défense permissive des Blazers. Avec une rotation rapidement étendue, Collin Gillespie (18 points) s'est également fait plaisir.

Pour les Blazers, Jerami Grant (25 points), Deandre Ayton (22 points, 10 rebonds) et Anfernee Simons (21 points) ont simplement limité les dégâts.

- Après une belle série, les Charlotte Hornets ont chuté sur le terrain des Golden State Warriors (84-97). Après une première période catastrophique, les Warriors avaient déjà creusé l'avantage et ont accéléré dès le troisième quart-temps pour sceller ce succès.

Avec 15 points à 5/14 aux tirs, Stephen Curry a été le meilleur marqueur de son équipe. Devant Andrew Wiggins (14 points) et Brandin Podziemski (13 points). En sortie de banc, Klay Thompson a également inscrit 13 points.

En face, les Hornets ont eu du mal à répondre, à l'exception de Miles Bridges (19 points). La seule chose à retenir ? Les Warriors enchaînent une troisième victoire consécutive, la 8ème en 10 matches.

Top 10 : les plus grands joueurs européens All-Time

- A l'inverse, les Phoenix Suns ont enchaîné une seconde défaite consécutive face aux Houston Rockets (110-114). Malgré Kevin Durant (28 points, 11 rebonds) et Devin Booker (25 points), les Suns n'ont pas réussi à l'emporter dans le Texas. Pourtant, même Bol Bol (25 points, 14 rebonds) a brillé.

Mais en réalité, les Suns ont été bien maîtrisés par les Rockets. Mené par le trio Fred VanVleet (23 points), Alperen Sengun (17 points, 12 rebonds) et Jabari Smith Jr (22 points, 16 rebonds), Houston a pris le contrôle de la partie dans le 2ème quart-temps et a ensuite tenu.

- Dans le même temps, les Philadelphia Sixers ont pris le meilleur sur les Cleveland Cavaliers (104-97). Une victoire qui porte le marque de Tyrese Maxey. Auteur de 24 points au total, le jeune talent a inscrit 15 des 20 derniers points de son équipe pour terminer le match.

Dans une rencontre disputée, Jarrett Allen (24 points) et Darius Garland (20 points) ont tenté de faire le boulot en l'absence de Donovan Mitchell. Mais avec l'apport de Cameron Payne (16 points) et un panier décisif de Buddy Hield, les Sixers ont donc fait la différence.

- Même dans une soirée difficile pour James Harden (9 points, 8 passes décisives) et Paul George (14 points), les Los Angeles Clippers ont trouvé les ressources pour gagner face aux Memphis Grizzlies (101-95). Notamment grâce à l'inévitable Kawhi Leonard (24 points), toujours solide.

Mais aussi avec un bon Terance Mann (23 points, 12 rebonds) et l'impact de Russell Westbrook (13 points) en sortie de banc. Dans le même temps, Jaren Jackson Jr (29 points) a réalisé un chantier XXL. Mais sa performance a été insuffisante pour faire tomber les Clippers.

MAMA THERE GOES THAT MANN! pic.twitter.com/YAWD0bgAm4

— LA Clippers (@LAClippers) February 24, 2024