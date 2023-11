Le premier maillot NBA porté par Victor Wembanyama vendu à un prix hallucinant

La hype autour de Victor Wembanyama, c'est quasiment du jamais vu en NBA. Alors, certes, l'excitation est légèrement descendue avec l'enchaînement des matches (et des défaites). Mais le Français reste un prospect qui fait rêver et qui attire les convoitises. Nouvelle illustration avec la mise aux enchères de son tout premier maillot, celui qu'il portait lors du match contre les Dallas Mavericks en ouverture de la saison. Les organisateurs s'attendaient à ce que la tunique soit vendue pour un prix compris entre 80 000 et 120 000 dollars, comme le rapporte Tommy Beer. Il est parti pour... 762 000 dollars.

Sotheby's auctioned off Victor Wembanyama's game-worn jersey from his NBA debut.

It was expected to sell for between $80k - $120k.

Bidding just closed and it sold for a record-breaking $762,000.

That's the highest amount ever paid for rookie jersey pic.twitter.com/CnAYC7Xtl2

— Tommy Beer (@TommyBeer) November 21, 2023