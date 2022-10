Victor Wembanyama, la plus grosse hype depuis LeBron James ?

La médiatisation et la pression autour de Victor Wembanyama ne sont pas sans rappeler ce qu'a connu LeBron James en son temps. Pascal Giberné raconte.

Lorsque l'on entend ici et là que Victor Wembanyama est le plus gros prospect de l'histoire de la NBA, on peut s'interroger. Quid de LeBron James, par exemple ? Pascal Giberné, qui était l'invité du dernier épisode de notre podcast, consacré au prodige français, était déjà dans le business à l'époque où LeBron a commencé à faire parler de lui.

Il nous raconte justement dans cet extrait de quelle manière se manifestait la hype autour du jeune King alors qu'il n'était qu'un lycéen dans l'Ohio.

Pour regarder ou écouter l'intégralité de cet épisode consacré à Victor Wembanyama, c'est juste en-dessous.

