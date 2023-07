Victor Wembanyama, le bilan de sa Summer League

Au menu du CQFR du lundi matin, un bilan des deux apparitions de Victor Wembanyama en Summer League et un point sur la NBA Cup.

Victor Wembanyama a probablement joué ses deux seuls matches de Summer League avec les Spurs et il y a quelques enseignements, sportifs et extrasportifs, à en tirer. Antoine Pimmel et Shaï Mamou en discutent dans le CQFR du lundi matin, avant un point sur la NBA Cup, cette nouvelle compétition qui va voir le jour lors de la saison 2023-2024.

