“Imaginez Victor Wembanyama à 22 ans”

Les All-Stars NBA ont dû répondre à un paquet de questions sur Victor Wembanyama lors du weekend à Indianapolis. LeBron James est lui aussi évidemment impressionné par le Français.

"On m’a déjà questionné sur Victor et je pense qu’il va continuer de progresser encore et encore au fil des matchs. Il a un des meilleurs coachs de l’histoire en la personne de Coach Pop [Gregg Popovich] et il va apprendre de la bonne façon en étant à son contact. Ce gamin est spécial. Il va continuer de s’améliorer. S’il fait ça à 19 ans, imaginez à quoi ça va ressembler quand il aura 21, 22 ans. C’est un gamin spécial."

On a tous hâte de voir ce que ça va donner.