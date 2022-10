Déjà un modèle signature pour Victor Wembanyama ?

La « hype » autour de Victor Wembanyama est quasiment sans précédent. Le Français est le meilleur prospect du monde mais c’est aussi déjà un formidable produit marketing. Et les marques comptent bien en profiter. Notamment les équipementiers. Selon Jonathan Givony, le jeune homme pourrait rapidement avoir son modèle signature. Soit chez Nike, soit chez un autre géant une fois son contrat arrivé à expiration dans deux ans. On imagine que son nouveau deal sera bien juteux.

There's talk of a signature shoe deal on the horizon, either from Nike, which has Wembanyama under contract for two more seasons, or other companies. Wembanyama will test the old adage "big men don't sell shoes," with the incredible interest he's generating on and off the floor. pic.twitter.com/6k77sbQiql

