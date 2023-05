Victor Wembanyama reçoit son MVP puis domine en playoffs

Meilleur jeune, meilleur défenseur, meilleur contreur, meilleur marqueur et évidemment meilleur joueur... Victor Wembanyama a bouclé une saison historique en Betclic Elite avant son grand départ pour les Etats-Unis et la NBA. Le phénomène de 19 ans a été couvert de récompenses lors de la soirée des trophées LNB la semaine dernière.

Meilleur marqueur.

Meilleur contreur.

Meilleur défenseur.

Meilleur jeune. Et MVP ... 🐐 Saison historique pour Victor Wembanyama 🇫🇷#BetclicELITE #TrophéesLNB pic.twitter.com/IdCn3qYZjU — LNB (@LNBofficiel) May 17, 2023

Son MVP, il l'a justement reçu dimanche soir à Marcel-Cerdan, à Levallois, en ouverture des playoffs. C'est Rudy Gobert, de passage en France, qui lui a remis l'award.

Le plus fou, le premier truc qui saute aux yeux, c'est... la différence de taille ! Victor Wembanyama flotte au-dessus d'un pivot NBA de 2,16 mètres. Complètement dingue. Dans la foulée, le futur premier choix de la draft NBA 2023 a régalé son public en menant Boulogne-Levallois à la victoire contre Cholet (93-80) lors du Game 1 des quarts de finale de Betclic Elite. Le pivot a compilé 22 points, 10 rebonds et 6 passes (6 TO également). Les Mets auront l'occasion de se qualifier pour les demi-finales en cas de victoire mardi soir à Cholet.

Le nouveau carton de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama : ce que les Spurs doivent changer pour lui