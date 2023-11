Victor Wembanyama parmi les scoreurs les moins efficaces de la NBA

Victor Wembanyama découvre la NBA et son adaptation se fait progressivement mais le prodige français s’affirme déjà comme un joueur très intéressant. Son profil est assez unique – 2,26 m avec les skills d’un ailier – et il donne des aperçus de ce à quoi pourrait ressembler le futur de la ligue. Mais il se cherche aussi ses supers pouvoirs. Il y a plein de moments où son efficacité pêche. Il figure même dans le top-10 des joueurs au plus mauvais TS% (un pourcentage de réussite qui pondère les trois-points et les lancers-francs) parmi ceux qui tournent à plus de 15 points par match.

Julius Randle, 19 points, 46 TS% Cade Cunningham 21,3 points, 49,2 TS% Jordan Poole 16,2 points, 50.2 TS% Franz Wagner 18,3 points, 50.6 TS% Malcolm Brogdon 17,3 points, 51.4 TS% Jordan Clarkson 17,7 points, 51.9 TS% Keldon Johnson 15,3 points, 52.0 TS% Victor Wembanyama 18,6 points, 52.1 TS% Fred VanVleet 17,2 points, 52.2 TS% Trae Young 23.5 points, 52.7 TS%

On retrouve deux joueurs des San Antonio Spurs dans le top-10 et ce n’est pas une surprise. La franchise texane évolue sans vrai meneur de jeu, ce qui complique la tâche des scoreurs souvent contraints de se créer leur propre tir sans avoir un playmaker d’élite pour les mettre sur orbite. Les éperons sont jeunes et ils font encore beaucoup d’erreurs.

Victor Wembanyama est le seul rookie du lot. Il dispose d’une marge de progression non négligeable. Il doit encore trouver ses spots, s’adapter au rythme NBA, mieux choisir ses tirs, etc. Il y a fort à parier qu’il va gagner en efficacité dans les prochains mois et les prochaines années.

Victor Wembanyama : ce que les stats disent de ses débuts en NBA