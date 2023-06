Victor Wembanyama “n’est pas arrogant, juste sûr de lui”, assure Steed Tchicamboud

Steed Tchicamboud connaît bien Victor Wembanyama et a dit tout le bien qu'il pensait de lui et de sa mentalité.

Steed Tchicamboud, l'ancien joueur de l'équipe de France (médaillé d'argent à l'Eurobasket 2011), a vu de près l'éclosion de Victor Wembanyama. Son fils Jayson et le prodige français ont évolué ensemble en sélection, et il est fréquemment allé voir les Mets jouer cette saison. "L'Escroc" était récemment à Marrakech pour un festival de poker avec Winamax et a donné son point de vue sur l'ovni Wembanyama à Sports.fr.

"Ce que Tony Parker a donné (au basket français), c'est phénoménal. Mais je pense qu'il va être détrôné par cette nouvelle mouvance derrière Victor Wembanyama. C'est un phénomène. Les Américains ont l'habitude de dire d'un joueur comme ça que c'est une licorne, mais pour lui ils utilisent le terme extraterrestre. Il est incomparable, on n'a jamais vu ça. On croyait que l'on avait vu ça avec Anthony Davis à l'époque, mais Victor Wembanyama aujourd'hui c'est encore une nouvelle donne.

Aux Spurs, ça va bien se passer pour lui. Il va jouer pour un coach qui connaît bien le basket. Depuis la fin des années avec Tony Parker, ils étaient un peu en apnée mais ça va leur amener un nouveau souffle.

Est-ce qu'il est arrogant ? Je ne trouve pas. Je le connais bien et je connais bien ses parents parce qu'il a joué avec mon fils en sélection. Je suis allé voir son match à Paris la dernière fois et quand je lui ai parlé du fait qu'on le décrivait comme un extraterrestre, il m'a répondu que c'était normal. Donc, non, ce n'est pas de l'arrogance. Il est juste sûr de lui.

Je ne peux pas dire que c'est comme les Américains, puisque chez eux c'est surdimensionné. Mais il a déjà montré des choses. Mon ressenti, c'est qu'il veut prouver qu'il est le meilleur. C'est aussi le problème en France. Le Français aime les joueurs humbles".

Steed Tchicamboud s'est aussi prononcé en faveur de la venue de Joel Embiid en équipe de France pour les Jeux Olympiques, malgré l'incertitude sur sa volonté de porter le maillot des Bleus un jour en dépit de sa naturalisation. Il espère également voir un joueur comme Chris Paul tenter de relever un dernier challenge en signant par exemple aux Spurs pour encadrer le développement de Victor Wembanyama.

L'intégralité de l'entretien est à retrouver dans le thread ci-dessous.

"Ce n'est pas de l'arrogance, c'est que le mec est sûr de lui".

Pour @steed18 Tchicamboud, @vicw_32 Wembanyama est prêt à détrôner @tonyparker !

Il nous parle de cet "extra-terrestre" de 19 ans, de son jeu, de sa personnalité ambitieuse #wemby #NBA pic.twitter.com/W73cE4W8aY — Sports.fr (@sports_fr) June 5, 2023

CREDIT PHOTO : F. BLAISE

Kyrie veut LeBron, une Team USA faiblarde au Mondial ?