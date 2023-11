La première fois de Victor Wembanyama au Madison Square Garden, contre les Knicks, racontée depuis New York.

Pour ce nouvel épisode de « Moub Deep », Benjamin Moubèche s'assoit sur un banc de Central Park (New York) pour raconter les premiers pas de Victor Wembanyama au Madison Square Garden, son match face aux Knicks et l'atmosphère qui règne dans la salle la plus iconique de la NBA.

« Moub Deep », c’est le podcast de BasketSession qui vous plonge dans l’actualité du basket depuis les États-Unis. Benjamin Moubèche, correspondant à San Antonio (Texas), se penche chaque samedi sur un nouveau sujet.