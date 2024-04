Nike dévoile le prototype du premier modèle pour Wembanyama

C'est à l'occasion d'un concept store à Paris que Nike a dévoilé le prototype "A.I.R." de ce qui pourrait être le premier modèle signature de Victor Wembanyama. Notons que c'est une IA qui a fait le design de la chaussure. Il ne s'agit pas d'un modèe définitif et il pourrait y avoir des modifications, évidemment.

Nike just unveiled an “A.I.R” concept shoe in Paris for Victor Wembanyama — designed by A.I. and fueled by its Sport Research Lab insights.

What would you want to see in a future @Wemby signature shoe? 👀 pic.twitter.com/rGhpXE6wR1

— Nick DePaula (@NickDePaula) April 11, 2024